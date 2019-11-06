Son Dakika Haberleri: Arif Güler'e 'Fahri hemşehrilik' beratı
Son Dakika Yaşam Arif Güler'e 'Fahri hemşehrilik' beratı

Arif Güler'e 'Fahri hemşehrilik' beratı

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Arif Güler'e Belediye Meclisi kararı ile 'Fahri hemşehrilik' beratı verildiği bildirildi.

Arif Güler'e 'Fahri hemşehrilik' beratı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Arif Güler'e Belediye Meclisi kararı ile 'Fahri hemşehrilik' beratı verildiği bildirildi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında ilçemizin şehitliklerinin etkin tanıtılma projesinde yapmış olduğu katkılarından dolayı, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Arif Güler'e Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Fahri Hemşehrilik beratı verdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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