Arif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldı - Son Dakika

Arif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu, vefatının 45. yılında Şair Arif Nihat Asya'yı şiirleri ile andı.

Arif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu, vefatının 45. yılında Şair Arif Nihat Asya'yı şiirleri ile andı.


Pınar-Baha Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. "Dua, Bayrak ve Ağıt" gibi unutulmaz eserlerin şairi Arif Nihat Asya'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı programda Kent Şairleri Topluluğu üyeleri ve öğrenciler şairin birbirinden güzel eserlerini okudu. . Konuşmanın ardından şiir okuyan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları hediye edildi.


"Tarihimizi bilirsek, geleceğe daha emin adımlar atarız "


Kent Konseyi'nin tamamının gönüllülerden oluştuğuna belirten Değirmenci, "Gönüllü ne demek? Kendi işinden, ailesinden, hobilerinden sizler için zaman ayıran insanlar demek. Sizler de inşallah hayatın size sunduğu fırsatlarda birer gönüllü olacaksınız. Tarihimizi bilirsek, geleceğe daha emin adımlar atarız. Sizlerde inşallah aldığınız bu emaneti, bizden daha iyi şekilde hem kendiniz yaşayacaksınız, hem de gelecek kuşaklara aktaracaksınız" diye konuştu. - DENİZLİ

Arif Nihat Asya, Kent Konseyi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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