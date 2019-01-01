Arif Şahin, Elaziz Belediyespor'da

TFF 3. Lig ekibi Elaziz Belediyespor, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da forma giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan Arif Şahin'le anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig ekibi Elaziz Belediyespor, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da forma giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan Arif Şahin'le anlaşmaya vardı.



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve ligin ilk yarısını 20 puanla 15. sırada tamamlayan Elaziz Belediyespor, kariyerinde önemli başarılar bulunan ofansif orta saha oyuncusu Arif Şahin'i renklerine bağladı. Ligin ikinci yarısında üst sıraları hedefleyen kırmızı - lacivertli kulüp, son olarak İnegölspor forması giyen Arif Şahin'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



1985 Eskişehir Doğumlu olan Arif, Bursaspor altyapısında başladığı futbol kariyerinde ilk profesyonel sözleşmesini Bilecikspor'la imzaladı. Daha sonra Bursa Merinosspor, Arsinspor, Ofspor, Sakaryaspor, Kartalspor, Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, Antalyaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor, Giresunspor, Boluspor, Tuzlaspor, Bugsaşspor, Yeşil Bursaspor ve son olarak İnegölspor forması giyen Arif, bu sezon 4 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de dahil olmak üzere 302 maç ve 45 gol bulunuyor.



Transfere ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbol takımımız, Elazığlı futbolseverlerin yakından tanıdığı Arif Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Arif'e hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

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