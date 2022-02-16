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Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2022 18:52
Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, toprağa verildi.

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, toprağa verildi.

Rumeli türküleriyle tanınan ve dün vefat eden usta sanatçının cenaze namazı, Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camii'nde kılındı.

Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının oğlu Ercan Şentürk, AA muhabirine, babasıyla vefat ettiği gün görüştüklerini ve daha sonra eve geldiğini söyledi.

Yoğun bakımda tedavi gördüğü için fazla görüşme imkanı olmadığını ifade eden Şentürk, "'Bir şey istiyor musun, akşam getireyim mi' diye sordum. 'Bana bir sütlaç getir.' dedi. 'Tamam' dedim ve eve geldim. Yarım saat sonra telefonla 'Ercan bey hastaneye gelin' dediler. Gittim son bir 5-10 saniye daha gördüm. Sonra 'Ağabey dışarı çıkın' dediler, çıktım 15 dakika sonra haberi geldi." diye konuştu.

Babasının son günlerinde yaşadıkları bir hatırasını anlatan Şentürk, "Muhabbet ettik, su biraz soğuktu. Bana 'Yavrum su soğuk.' dedi. 'Ne yapacaksın bu saatten sonra şarkı mı söyleyeceksin?' dedim. 'Sen deli misin, ben o olmazsa ölürüm' dedi. Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

Sanatçının eşi Müge Şentürk de "Çok değerli bir sanatçı, çok değerli bir eş, çok değerli bir insandı. Çok az gelir Türkiye'ye bir daha onun gibisi." dedi.

Rahatsızlığından dolayı hastaneye yattığını, son anlarına kadar iyi göründüğünü, son gün "Seni çok seviyorum. Bekle geleceğim, iyiyim." dediğini aktaran Müge Şentürk, "Türkülerden hiçbir zaman vazgeçmedi. Ölene kadar hep sahnedeydi. Türküler onun hayatıydı." değerlendirmesini yaptı.

TRT sanatçısı Soner Özbilen, Arif Şentürk'ün arkadaşından öte can dostu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce hemşehrimdi. Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemden beri Rumeli'yi temsil eden 2 sanatçıydık. Ne mutlu bize ki biz camiamızı temsil etmekte başarılı olduk. Arif bayrağı çekti, birlikte yürüttük o bayrağı. Ben kolumun bir tanesini vermiş oldum. Arif, hiç unutmayacağımız, türküleriyle hep aramızda olan bir dostumuz. Acımı tarif edemem. İnşallah onu örnek alan gençler Rumeli müziğini omuzlar ve bizim bıraktığımız yerden bayrağı teslim alırlar. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

"Balkan ve Rumeli türkülerine güzel bir can, iyi bir nefes verdi"

Sanatçı Faruk Yılmaz, "Bugün kara günümüz, kara günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Arif ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Bir Balkan ve Rumeli türküleri sanatçısı olarak Şentürk'ten çok şey öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Çok orijinal bir adamdı. Kendi ismini türkülerle Türkiye sınırları dışına taşıdı. Balkan ve Rumeli türkülerine güzel bir can, iyi bir nefes verdi. Şivesiyle geldi, o orijinal şivesini hiç bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Gençlerle birlikte sanatçının mirasına sahip çıkacaklarını ve bu kültüre katkı yapmaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, "Türkülerini dinlediğiniz zaman Arif Şentürk'ün kimliği meydana çıkıyor, kendi özü de buydu." dedi.

"Elinde büyüdüm, bize çok şey öğretti"

Sanatçı Cüneyt Şentürk, Şentürk'ün vefatıyla Rumeli türkülerinin yetim kaldığını belirterek, "Benim müziğimin babası derdim her zaman Arif ağabey. Elinde büyüdüm, bize çok şey öğretti. Çok şeylerimize de fırsat tanıdı sağ olsun. Çınarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm Rumeli camiasının, tüm Türkiye'nin, Avrupa'da yaşayan Rumelili Türklerin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TRT sanatçısı Fuat Erenoğlu ise Şentürk ile 50 sene boyunca pek çok yerde birlikte konserler verdiklerini ve Rumeli Balkan türkülerini beraber söylediklerini anlattı.

Cenaze törenine usta sanatçının kızı İnci Kilimci, oğlu Uğur Şentürk, kardeşi Sabri Şentürk ve ailesinin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ekrem Pehlivan ve Rüstem Avcı'nın da arasında bulunduğu Rumeli türküleriyle tanınan sanatçılar, Balkan dernekleri temsilcileri ile sanat camiasından dostları, sevenleri katıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Yıldız Spor forması serilen Arif Şentürk'ün cenazesi daha sonra Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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