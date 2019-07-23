Arif Taşdelen'e Söder'den Üstün Hizmet Madalyası

BUGÜN Bavyera
Devlet konuklarının karşılandığı sarayın Antıquarium Salonunda, Bavyera Eyalet devleti ve halkına sosyal, kültürel, bilimsel, spor
alanlarında şahsi ve fahri çalışmalarıyla katkıda bulunanlara verilen ve 1957 yılında çıkarılan yasa ile yaşıyan 2000 kişiyle sınırlı olması itibariyle en değerli sayılan 'Bavyera Üstün Hizmet Madalyaları' seçkin davetlinin bulunduğu törende, Bakanlar Kurulu onanıyla seçilen hak sahipleri 58 kişiye Başbakan Markus Söder
tarafından verildi.
BAŞKONSOLOS DA TEBRİK ETTİ
Bu yıl ödüllendirilen 58 kişi arasında Bavyera Parlamentosunda Türk kökenli (Sosyal Demokrat Parti
Nürnberg) Milletvekili Arif Taşdelen
, toplumlar arası ilişkilere verdiği katkı ve uyum konusundaki çalışmalarından dolayı Başbakan Söder'in elinden Berat ve Madalyasını, Parlamento Başkanı İlse Eıgner, yardımcıları Aiwanger ve Rinderspacher, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Peter Küspert, bazı bakanlar ile diğer ödül sahipleri ve seçkin davetli huuzurunda aldı.
Ödül törenine ailesiyle katılan Taşdelen'i TC Münih
Başkonsolosu Mehmet Günay ile Üstün Hizmet Madalyasını zamanın Başbakanı Horst Seehofer'den 2013 yılında alan ilk Türk kökenli medya (Anadolu Ajansı
) mensubu Orhan Tinengin, Arif Taşdelen'i tebrik edenler arasındaydı..