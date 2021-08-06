Arif Verimli, Müge Anlı ile kavgalı mı? İlk kez açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli kısa süre önce programa veda etmişti. Psikiyatrist Verimli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.

"KIZGIN DEĞİLİM"

Arif Verimli, programdan ayrılmasıyla ilgili sorulan "Kızgın mısınız?" sorusuna "Kızgın değilim gerçekten. O ekiple beraber 14 yıl birlikte çalıştık ilk başta çok keyifliydi" dedi.

"DİZİ İZLEMİYORUM"

Arif Verimli dizilerle de ilgili açıklama yaptı. Verimli "Dizi filan asla izlemiyorum. Ben daha çok belgesel izlerim. Elin kurgusuna ihtiyacım yok benim. Belgesel bilgiye dayalı" dedi.

ARİF VERİMLİ, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırmıştı. Ancak program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, Verimli gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim." diye konuşmuştu.