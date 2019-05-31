"Arife Çiçekleri" projesi

Karabük'te, Safranbolu Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Safranbolu Şubesi ortaklığında hayata geçirilen "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında 150 çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Karabük'te, Safranbolu Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Safranbolu Şubesi ortaklığında hayata geçirilen "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında 150 çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer, Osmanlı döneminde çocukların ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Osmanlı'da bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara "arife çiçeği" denildiğini ifade eden Ürkmezer, "Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı başlıyor. Bayram öncesinde ramazanın ve bayramın ruhuna uygun olarak çocukları sevindirmek en önemli şey. Osmanlı'dan gelen bir geleneğimiz var. Çocuklar en güzel kıyafetleri giyip arife günü, sokaklarda gezip büyüklerini ziyaret ederler. Onlara da 'arife çiçekleri' deniyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen projenin adına 'Arife Çiçekleri' koyduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen 150 çocuğumuza, Türk Kızılayının temin ettiği kıyafetleri dağıtacağız." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayına teşekkür eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Amacımız, hem ramazanın hem Ramazan Bayramı'nın ruhuna uygun şekilde bütün çocuklarımızı sevindirmek. Çocuklarımızın Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü daha iyi tanımasını, devletimizin temsilcisi olan bu kurumlarımıza olan güvenini, sevgisini, saygısını artırmak. Çocukları mutlu edersek gerçekten hem ramazanın anlamına kavuşmuş oluruz hem de bayramı daha huzurlu ve mutlu şekilde geçiririz."

Konuşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk ile Türk Kızılay Safranbolu Şube Başkanı İhsan Topaloğlu, yardımları İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'e teslim etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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