Son Dakika Haberleri: Arife günü kayboldu, bayramda bulundu
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Arife günü kayboldu, bayramda bulundu

1 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Arife günü kaybolan kaybolan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kurban Bayramının ilk saatlerinde bulundu.

Arife günü kayboldu, bayramda bulundu, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Arife günü kaybolan kaybolan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kurban Bayramının ilk saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğanköy Mahallesinde 10 Ağustos günü 57 yaşındaki H.Ş'nin kaybolduğu haberini alan AFAD ve Jandarma ekipleri söz konusu yerde arama çalışması başlattı. Gece saatlerinde de devam eden arama çalışmaları sonucu H.Ş sağ olarak bulunurken hemen olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

H.Ş'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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