Arife günü meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Arife günü meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı kazada ikinci acı haber geldi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
'nin Yığılca
ilçesinde Arife günü meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı kazada ikinci acı haber geldi. Kazada yaralanan 1 kişi daha hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza; Kurban bayramı arife günü meydana gelmiş ve Yığılca ilçesi Aksu
köyü mevkiinde Recep Akıncı
idaresindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin'in kullandığı 06 GD 6266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri yol kenarında bulunan şarampole düşerken kazada 41 KP 767 plakalı otomobilde bulunan 23 yaşındaki Recep Akıncı kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Ferdi İnci, Fevzi İnci, Müslüm Engin ve Engin Güzel
yaralanmıştı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve bayramı hastanede geçiren Ferdi İnci de tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE
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