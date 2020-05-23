Arife günü sessiz geçiyor - Market alışverişleri - Son Dakika

Arife günü sessiz geçiyor - Market alışverişleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Arife gününde İstanbul sessizliğe bürünürken, bayram alışverişi yoğunluğu da yaşanmıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Arife gününde İstanbul sessizliğe bürünürken, bayram alışverişi yoğunluğu da yaşanmıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul, sabah saatlerindeki yağış ve rüzgarın da etkisiyle güne sessiz başladı.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 10.00-17.00 arasında hizmet verecek market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de sabah saatlerinden bu yana yoğunluk oluşmadı.

Anadolu ve Avrupa yakasında temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkan vatandaşlar da maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini yaptı.

Kentin birçok noktasında trafik polisleri de denetim gerçekleştirdi. Denetimde trafiğe çıkan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamanın olmadığı günlerde trafik ve insan yoğunluğunun yaşandığı Üsküdar Meydanı ve sahilinde, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden vatandaşlar sayesinde sessizlik hakimdi. Boş kalan meydan ve sokakların tadını da yine kuşlar ve sokak hayvanları çıkardı.

Meydan ve sokaklarda polis ekipleri, belediye çalışanları ve kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinin çalışanları hariç kimsenin olmadığı gözlendi. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşların da sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uydukları görüldü.

E-5 ve TEM otoyollarında da sakinlik hakimdi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 13.40 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak kaydedildi.

Bayramda tatlılar adrese servis şeklinde satılacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

Ayrıca, kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve ve adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Arife günü sessiz geçiyor - Market alışverişleri

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 04:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arife günü sessiz geçiyor - Market alışverişleri - Son Dakika

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