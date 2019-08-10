Son Dakika Haberleri: Arife gününde hayvan pazarında hareketlilik
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Arife gününde hayvan pazarında hareketlilik

1 saat önce

Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.
Yenice yolu üzerindeki Melise köyü yakınlarına kurulan pazara, besiciler hayvanlarını getirdi. Çevre ilçe ve köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.
Küçükbaşlar 800 ila 2 bin lira, büyükbaşlar ise 5 bin ila 14 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldı.
Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarlarında denetim yaptı.
Polis ekipleri ise kalabalık nedeniyle tedbirlerini artırırken, özellikle sahte para kullanımı konusunda satıcılara uyarılarda bulundu.
Hayvan pazarına gelen Karabük Valisi Fuat Gürel de vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Gürel, satıcılara, alıcılarla orta yolu bulmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Hem üretici malını satsın hem de vatandaş kurbanını alsın." dedi.
Kurban Bayramı, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:42 Kaynak: AA
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