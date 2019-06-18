Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor
8 dakika önce
BKM verilerine göre 3 Haziran Ramazan Bayramı arife gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:03
BKM verilerine göre 3 Haziran Ramazan Bayramı
arife gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.
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