Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

Şehit yakınlarının şehitlikleri ziyaret etmesi

Şehit yakınlarının kabirlere çiçek bırakması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Ekim 1999'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Er Mustafa İnce'nin annesi Emine İnce ile röportaj Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Antakya Şehitliği'ne geldi.

Şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Çocuklarının kabirlerini temizleyen bazı anne ve babalar kabirlerin yanı başına oturarak, duygusal anlar yaşadı.

Aileler dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı ve çiçek bıraktı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Ekim 1999'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Er Mustafa İnce'nin annesi Emine İnce, her bayram içini hüzün kapladığını söyledi.

Oğlunun kabrini sürekli ziyaret ettiğini anlatan İnce, "Her şeyin başı sabır, bizde sabrediyoruz. Oğlum her an gelecek sanıyorum, bir kapı veya telefon zili çaldığında koşup bakıyorum. Aradan geçen onca yıla rağmen halen içim yanıyor. Bayramların gelmesini istemiyorum."dedi.