Arifiye'de yol kenarında 5 sahipsiz köpek ölü bulundu - Son Dakika
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Arifiye'de yol kenarında 5 sahipsiz köpek ölü bulundu

12.04.2022 13:14
Arifiye'de yol kenarında 5 sahipsiz köpek ölü bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 sahipsiz köpek yol kenarında ölü bulundu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 sahipsiz köpek yol kenarında ölü bulundu.

Mollaköy Mahallesi'nde göletlerin bulunduğu alanda yol kenarında hareketsiz yatan köpekleri görenlerin çektiği videonun sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerinin yaptığı araştırmada birkaç gün önce öldüğü belirlenen hayvanların daha sonra göletlerin bulunduğu boş alana bırakıldığı anlaşıldı.

Numuneleri alınan sahipsiz hayvanlar, zehirlenme şüphesiyle işletilen prosedür kapsamında dezenfekte edilerek gömüldü.

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Mollaköy, Sakarya, Arifiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arifiye'de yol kenarında 5 sahipsiz köpek ölü bulundu - Son Dakika


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