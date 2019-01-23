Son Dakika Haberleri: Arifiyeli Karatecilerden Başkan Karakullukçu'ya Ziyaret

Arifiyeli Karatecilerden Başkan Karakullukçu'ya Ziyaret

48 dakika önce

Arifiye Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu ziyaret etti.

Arifiyeli Karatecilerden Başkan Karakullukçu'ya Ziyaret, System.String[]
Arifiye Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu ziyaret etti.

Şehit Emniyet Müdürü Şehit Ali Gaffar Okkan anısına, Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Şehit Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvasında, Arifiye'ye Minik Yıldızlar kategorisinde 2 birincilik, 2 ikincilik ve 7 üçüncülük kazandıran Ayyıldız Gençlik ve Spor kulübü hocası Tayfun Kobaş eşliğindeki karateciler Başkan Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti. Tayfun Kobaş, Başkan Karakullukçu'ya kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"Başarıların devamını dilerim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karakullukçu, "Küçük şampiyonlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, Karate Takımımızın Değerli Hocası Tayfun Kobaş'a, Arifiye'mize yaşattıkları bu gurur ve sevinç nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Evet gençler, geleceğimiz sizsiniz. Arifiye'mizde sizleri spora teşvik etmek, ilçemize ve milli takımımıza şampiyon sporcular kazandırmak için tüm olanaklarımızı sizin emrinize veriyoruz. Sizler de, bizlere kazandığınız bu başarı ve derecelerle teşekkür etmiş oldunuz. İnanıyorum ki, gelecekte daha iyi dereceler kazanarak, Milli Takımımızda mücadele edecek, ülkemizi şampiyonluğa taşıyacaksınız. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda günün anısına Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü Hocası Tayfun Kobaş takım adına Başkan Karakullukçu'ya kupa hediye etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Gaffar Okan, İsmail Karakullukçu, Arifiye, Yaşam
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