Son Dakika Haberleri: Arifiyeli Muhtarlardan Başkan Karakullukçu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Arifiyeli Muhtarlardan Başkan Karakullukçu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Arifiye Muhtarlar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Arifiyeli Muhtarlardan Başkan Karakullukçu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Arifiye Muhtarlar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Arifiye Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İsmail Karakullukçu'ya ziyaretler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kaymakçı yönetimindeki muhtarlar, başkanı makamında ziyaret ederek, yeniden aday gösterilmesi konusunda duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakullukçu ise, "2009 yılından bu yana, siz değerli muhtarlarımız başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek, Arifiyemizde birçok güzel projeyi hayata geçirdik. Arifiye'miz bu süreç içerisinde gözle görülür bir gelişme göstererek, ilimizin en gözde ilçelerinden biri haline geldi. 24 Mahallemiz arasında hiçbir ayrım gözetmeden, tüm olanaklarımızla vatandaşımızın taleplerini karşılamaya, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Ne söz verdiysek fazlasıyla hayata geçirdik. İlçemizin 30 ayrı bölgesinde hayata geçirdiğimiz 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'nci maddesi uygulaması sonucunda oluşan planlı imar adalarında büyük bir yapılaşma başladı ve son iki yılda Arifiyemiz Marmara bölgesinde nüfusu en hızlı artan ilçe oldu" dedi.

Arifiye'de planlı bir büyümeyi hedeflediklerini belirten Karakullukçu, "Amacımız büyümenin planlı ve programlı yapılması, dolayısıyla çarpık bir kentleşmenin ortaya çıkmaması. Tüm projelerimizi önümüzdeki 50 yılı hesap ederek yapıyor, yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki olabilir. İşte bu noktada siz değerli muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Biz vatandaşla sürekli etkileşim halinde olmaya çalışıyoruz. Taleplerine ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak kaynaklarımıza yön veriyor, proje önceliklerini belirliyoruz. Gözden kaçırdıklarımızı da sizler bize ileteceksiniz. Geçtiğimiz iki dönemde çok uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi geçirdik. İnanıyorum ki, bu dönem de Arifiyemizde güzel işler ortaya koyacak, ilçemizi geliştirip, güzelleştireceğiz. Bu vesile ile nazik ziyaretiniz teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Kaymakçı, İsmail Karakullukçu, Arifiye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak

Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:10:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arifiyeli Muhtarlardan Başkan Karakullukçu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]