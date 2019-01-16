Arifiyeli Muhtarlardan Başkan Karakullukçu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Arifiye
Muhtarlar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu
'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yeniden Arifiye Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İsmail Karakullukçu'ya ziyaretler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kaymakçı
yönetimindeki muhtarlar, başkanı makamında ziyaret ederek, yeniden aday gösterilmesi konusunda duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakullukçu ise, "2009 yılından bu yana, siz değerli muhtarlarımız başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek, Arifiyemizde birçok güzel projeyi hayata geçirdik. Arifiye'miz bu süreç içerisinde gözle görülür bir gelişme göstererek, ilimizin en gözde ilçelerinden biri haline geldi. 24 Mahallemiz arasında hiçbir ayrım gözetmeden, tüm olanaklarımızla vatandaşımızın taleplerini karşılamaya, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Ne söz verdiysek fazlasıyla hayata geçirdik. İlçemizin 30 ayrı bölgesinde hayata geçirdiğimiz 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'nci maddesi uygulaması sonucunda oluşan planlı imar adalarında büyük bir yapılaşma başladı ve son iki yılda Arifiyemiz Marmara
bölgesinde nüfusu en hızlı artan ilçe oldu" dedi.
Arifiye'de planlı bir büyümeyi hedeflediklerini belirten Karakullukçu, "Amacımız büyümenin planlı ve programlı yapılması, dolayısıyla çarpık bir kentleşmenin ortaya çıkmaması. Tüm projelerimizi önümüzdeki 50 yılı hesap ederek yapıyor, yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki olabilir. İşte bu noktada siz değerli muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Biz vatandaşla sürekli etkileşim halinde olmaya çalışıyoruz. Taleplerine ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak kaynaklarımıza yön veriyor, proje önceliklerini belirliyoruz. Gözden kaçırdıklarımızı da sizler bize ileteceksiniz. Geçtiğimiz iki dönemde çok uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi geçirdik. İnanıyorum ki, bu dönem de Arifiyemizde güzel işler ortaya koyacak, ilçemizi geliştirip, güzelleştireceğiz. Bu vesile ile nazik ziyaretiniz teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA