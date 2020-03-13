Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 92. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur'a katılan ünlü oyuncu Barış Arduç'un hayat vereceği Çağatay'ın küçük kardeşi Arık Böke Erdenet fragmanda ilk kez görüldü. Fragmanda Yamaç ve Arık'ın karşılaşması ise herkesi heyecanlandırdı.

İKİ EZELİ DÜŞMAN KARŞI KARŞIYA

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Yamaç'ın düşmanı olan Çağatay'ın kardeşi Arık Böke rolüyle Çukur dizisine dahil oldu. İlk kez karşı karşıya gelecek olan iki ezeli düşmanın silahlarını kuşanarak hazırlandığı sahneler ise izleyicileri ekrana kilitleyecek. Arık ve Yamaç arasında yaşanacaklar ise yeni bölümle belli olacak.

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 92. yeni bölümünden ilk sahnesinde Vartolu Sadettin ve Çağatay'ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan "Halimem" türküsü eşliğindeki Vartolu'nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor. Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet'i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 9 Mart Pazartesi ekrana gelen 3. sezonun 24. bölümünde Cumali tarafından eve getirilen Damla'ya doktor ilk müdahaleyi yaparken, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla derinden sarsıldı. Cumali, Damla'nın kendine gelmesiyle intikam yemini etti. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak isteyen Çukurlu gençler adeta etten duvar ördü. Polis, gözaltına aldıkları Yamaç'tan Çağatay'ı bulmak için yardım istedi. Bu sürpriz teklifi kabul etmeyen Yamaç, polisi karşısına aldı.

Murtaza'yı alan Vartolu, Timsah'ın peşine düştü. Timsah'ı ararken girdiği çatışmadan Aliço'nun yardımıyla kurtulan Vartolu, Timsah'ı öldürdü. Efsun, Yamaç'ın karşısında koz elde etmesi için kritik bir hamle yaptı. Cumali, tutulduğu yerden yangın çıkararak kaçmayı başardı ve Çağatay'a saldırısıyla nefesleri kesti. Cumali'nin saldırısından kurtulmayı başaran Çağatay'a Murtaza yardım etti. Cumali'yi zor kullanarak engellemeyi başaran Yamaç, ağabeyinin bu hale gelme nedenini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Çağatay'ın Cumali'yi istediği Yamaç'tan polis de Çağatay'ı istedi. Bir gün süre verilen Yamaç'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yamaç, final sahnesinde öldü sanılan Emir'in yanına giderek ekran başındakilere büyük bir şok yaşattı.

Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ı bitirmek için harekete geçti