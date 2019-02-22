Son Dakika Haberleri: Arıkan'a Esnaftan Destek

Arıkan'a Esnaftan Destek

35 dakika önce

MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi.

Arıkan'a Esnaftan Destek, System.String[]

Cumhur ittifakı MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan, Hekimhan'ın tüm sıkıntılarını gayet iyi bildiğini ifade ederek "Tersine göç dalgasını başlatarak esnafın sıkıntısına son vereceklerini" belirtti.

Arıkan "Ben yok, biz var. Hekimhan var. Hekimhan'da işsizlik var, Hekimhan'da sıkıntı var. Hekiman'a tek bir çivi çakılmamış. Bizler Cumhur İttifakı olarak milletten aldığımız gücü millet için kullanmak için aday olduk. Hekimhan'ın işsizlik sorunu başta olmak üzere birçok sorunu sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile çözeceğiz. Her mevsim yaşanır bir Hekimhan'ı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Esnaf ziyaretlerinde konuşan esnaflar ise " Hekimhan için kim bir çivi çakacaksa ona desteğimiz tamdır. Hacı Başkanın Hekimhan için büyük bir şans yanındayız" dediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:44 Kaynak: Bültenler

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