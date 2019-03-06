Son Dakika Haberleri: Arıkan'dan Proje Vurgusu

Arıkan'dan Proje Vurgusu

17 dakika önce

Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan, "40 adet projemizle Hekimhan'ı kalkındırmak için geliyoruz, tersine bir göç dalgası başlatacağız ve Hekimhan'ın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Arıkan'dan Proje Vurgusu, System.String[]
Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan, "40 adet projemizle Hekimhan'ı kalkındırmak için geliyoruz, tersine bir göç dalgası başlatacağız ve Hekimhan'ın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhsin Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan'ın seçim bürosunu ziyaret etti. Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ve encümen üyeleri tarafından karşılanan Başkan Muhsin Yiğit "Hekimhan'ın maküs kaderinin Başkan Adayı Arıkan ile değişeceğine inandığını belirterek, artık oturmak değil üretmek zamanı" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ise Başkan Muhsin Yiğit'e yeni görevinden başarılar diledi. Arıkan burada yaptığı açıklamada, "Hekimhan için artık birlik olma zamanı gelmiştir. 40 adet projemizle Hekimhan'ı kalkındırmak için geliyoruz, tersine bir göç dalgası başlatacağız ve Hekimhan'ın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

İki bin kişiye iş istihdamı oluşturacak olan Demir Madeni Sanayi Organize Bölgesi kurulumu ile ilgili filizibite çalışmalarına başladıklarını belirten Cumhur İttifakı Adayı Arıkan "Gençlerimize iş istihdamı sağlayacak birçok projemiz mevcut, sadece iş istihdamı da değil, sosyal ve kültürel belediyeciliğin her adımını Hekimhan'da uygulayacağız onun için 'geleceğine oy ver Hekimhan" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

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