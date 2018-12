Arıkovanı ile Teknoloji Girişimleri 2018'de Hedefe Ulaştı

Türkiye'nin yerli ve milli girişimcilerine, geliştirdikleri teknoloji projelerini hayata geçirmeleri için gereken desteğe ulaşma imkanı sunan Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, geleceğin teknoloji ürünlerinin hayata geçmesi için desteğini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arıkovanı, bu yıl farklı alanlarda birçok teknoloji projesine destek yarattı.



Dünyanın en kolay kullanılan drone'u "Ape X", elektrik üreten akıllı perde "Solar Curtain", işitme engelliler için akıllı saat "Sense Watch", interaktif ekran dönüştürücü "Wollox", otizmli çocukların eğitimini destekleyen "Tolkido", 3D yazıcılar için plastikten filament üreten "FlaX" bu projelerden birkaçı oldu.



Girişimciler ve projelerinin destekçileri de, geleceğin teknolojilerinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Platforma bugüne dek 6 bini aşkın proje ulaştı. Yaklaşık 4,6 milyon lira destek toplandı. 66 proje, kabul edilerek kampanya başlattı.



24 saat içerisinde hedeflediği fonu başarıyla toplayan akıllı baston "WeWALK", Edison Ödülleri'nde sağlık&iyi yaşam kategorisinde altın ödül kazandı.



Otizmli çocukların eğitime daha kolay ulaşması için geliştirilen "Otsimo" bugün 90 ülkede 100 binden fazla çocuğa ulaştı. Arıkovanı'nda başarıyla fonlanan projelerin daha birçok başarı hikayesi bulunuyor. Başarıyla fonlanarak çıktıkları bu yolculukta Arıkovanı, değer katabildiği noktalarda girişimlere destek olmaya devam ediyor.



Ape Drone Technologies-Ape X



Ape Drone Technologies-Ape X, dayanıklı, kolay kullanılan ve taşınan bir drone üretmek için devam eden 2 yıllık bir Ar-Ge sürecinin sonunda ortaya çıktı. Ape X'in üzerinde 4K kayıt yapan ve 3 eksenli sabitleyiciye sahip bir kamera mevcut. Mime kumanda, özel geliştirildi. Hareketlere duyarlı Mime, sadece el hareketlerini algılayarak drone'a yön veriyor. Otomatik iniş-kalkış tuşuyla havaya kaldırmak için zorlanmayacak bir kumanda özelliği taşıyor. Arkasında yer alan tuş ile de konum koruma ve GPS teknolojisi ile çalışan eve dönüş fonksiyonları kolaylıkla kullanılabiliyor. 4 yönlü ultrasonik sensörleri ile çalışan çarpışma engelleme fonksiyonu ise istenmeyen kazalardan koruyor.



2 yıla yakın süredir, kartın dizaynı ve yazılımı üzerinde çalışan Ape Drone ekibi, geliştirilen bütün drone'ları kontrol edip her türlü ihtiyaca göre çok kolayca modifiye edilebilecek bir uçuş kartı da ortaya çıkardı.?Bu yazılımın açık kaynaklı koda dönüştürülerek bütün dünyanın kullanımına sunulması da hedefleniyor. Dünyada şu an sadece Amerika ve Çin tarafından geliştirilen 5 adet açık kaynaklı uçuş kartı mevcut. Ape X uçuş kartı ile bu sayı 6 olacak. Proje, 200 bin lira hedef ile yola çıktı ve 784 bin lira toplayarak Türkiye rekoru kırdı.



Perdeden enerji üreten teknoloji



Apartman dairesinde güneş enerjisi üretme imkanı sağlayan Solar Curtain, perde görünümündeki panellerden oluşuyor. 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik tüketiminin 3'te birini karşılayabilen Solar Curtain, kolay kurulumuyla da ilgi çekiyor.



Anlık üretilen elektrik miktarı da aynı uygulamadan takip edilebiliyor. Kişiye özel tasarım, yüzlerce renk ve desen çeşitliliği olan Solar Curtain, 5 yıl panel garantisine sahip olmasıyla da dikkati çekiyor. Solar Curtain, 100 bin lira hedefi ile yola çıktı ve 115 bin 320 lira topladı.



İşitme engellilere hayatı hissettiren saat



Tüm akıllı cihazlardan veri alabilen Sense Watch, akıllı televizyon ve akıllı tahtalar ile birlikte kullanılarak eğitimi daha etkin hale getirebiliyor. Dileyen, akıllı saati ajanda gibi kullanarak otobüs saati, hava durumu ve sosyal etkinlikler hakkında bildirimler alabiliyor.



Evde kapının çalışı ya da bebeğin ağlamasından haberdar olmaya imkan sağlayan Sense Watch, kitap içerikleri, dergi ve gazete özetlerini de içeriyor. Film efekt ve?seslerini hissetmeye yardım ediyor. Sense Watch, 140 bin lira toplayarak hedefine ulaştı.



Hızla ve takılmadan anında görüntü



Wollox-görüntü kontrol sistemi, yeni nesil flat TV ve projeksiyon cihazlarının verimli ve etkileşimli kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış bir görüntü kontrol sistemini ifade ediyor.



Bu sayede projeksiyon cihazı ve bilgisayar arasında uzun mesafe kablolama ve bilgisayar üzerinden sunum yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Uzaktan yönetim kalemi sayesinde projeksiyon cihazının yansıdığı projeksiyon perdesi, tahta, duvar, cam, televizyon gibi alanları dokunmatik hale getiriyor ve bilgisayarın uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor.



Evde üretilen filamentler sayesinde ürün renk ve kalite çeşitliliği kendi isteklere göre dizayn edilebilecek. Üretim maliyetleri düşerken boyut gözetmeksizin bütün projelerde rahatlıkla devam edebiliyor.



FlaX ile üretilen fazla filamentleri gelir elde etmek amacıyla kullanmak da mümkün. Hızlı üretim yapabilme özelliği sayesinde üretilen filamentler satışa sunulabiliyor ve böylece FlaX ile kazanç elde edilebiliyor. FlaX, her türlü hurda plastikten veya granül halde piyasada bulunabilen ham maddelerden filament üretebiliyor, böylece doğaya katkı sağlıyor. Proje 80 bin lira hedefiyle yola çıktı, fonlama kampanyası devam ediyor.

