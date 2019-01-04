Arıköy'de Faaliyet Başlıyor

200 ÇIRAK ÖĞRENCİ 1 YIL BOYUNCA EĞİTİM ALACAK

Odunpazarı Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim verilecek. Eğitimlere 200 çırak- öğrenci katılırken, Arıköy'de eğitim alacak bu çırak-öğrenciler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Eğitimlerde başarılı olan çırak-öğrenciler ise yılsonunda mezun olacak.

ENGELLİ, ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE 20 KİŞİLİK KONTENJAN

Arıköy'de engelli, şehit yakını ve gaziler için 20 kişilik ayrı bir kontenjan bulunuyor, bu vatandaşlar için de noter huzurunda ayrı bir kura çekilişi yapılacak. 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek olan Arıköy'de eğitimler ekipler halinde ilerleyecek. Her usta-öğretici, kendisine verilecek olan 4 çırak-öğrenciyle bir ekip oluşturacak ve yıl boyunca aynı

eğitimi uygulayacak. Her ekibe eğitimleri boyunca çalışma yapabilmesi için Arıköy içerisinde

40 m2 bahçe, 4 m2 kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Ekipler, yılsonunda bu alanların temizliğini yaparak idareye teslim edecek.

Arıköy'de eğitim almak isteyen vatandaşlar, 7 Ocak 2019 Pazartesi Günü'nden itibaren Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü irtibat Bürosuna ya da Halk Masası'na başvuruda bulunabilir. 'Şahsen' yapılması gereken başvurular için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019.

Arıköy ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0222) 234 01 80 ya da 213 30 30-2027 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilir.