Arıköy Kayıtları 31 Ocak 'ta Sona Eriyor

Konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hazırlanan Arıköy'de bir yıl boyunca usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. Arıköy'de verilecek eğitimler için başvurular 31 Ocak 2019 Perşembe günü sone erecek. Yoğun ilginin olduğu başvurular için yetkililer, başvuruların şahsen yapılması gerektiğini kaydetti.

200 ÇIRAK ÖĞRENCİ 1 YIL BOYUNCA EĞİTİM ALACAK

Odunpazarı Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim verilecek. Eğitimlere 200 çırak- öğrenci katılırken, Arıköy'de eğitim alacak bu çırak-öğrenciler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Eğitimlerde başarılı olan çırak-öğrenciler ise yılsonunda mezun olacak.

ENGELLİ, ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE 20 KİŞİLİK KONTENJAN

Arıköy'de engelli, şehit yakını ve gaziler için 20 kişilik ayrı bir kontenjan bulunuyor, bu vatandaşlar için de noter huzurunda ayrı bir kura çekilişi yapılacak. 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek olan Arıköy'de eğitimler ekipler halinde ilerleyecek. Her usta-öğretici, kendisine verilecek olan 4 çırak-öğrenciyle bir ekip oluşturacak ve yıl boyunca aynı eğitimi uygulayacak. Her ekibe eğitimleri boyunca çalışma yapabilmesi için Arıköy içerisinde 40 m2 bahçe, 4 m2 kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Ekipler, yılsonunda bu alanların temizliğini yaparak idareye teslim edecek. Yetkililer,vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü irtibat Bürosuna ya da Halk Masası'na başvuruda bulunabileceğini söyledi.