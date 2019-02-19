Arıköy Projesi'nin Kura Çekimi Yapıldı

Odunpazarı Belediyesi Arıköy'de verilecek eğitimler için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi Arıköy'de verilecek eğitimler için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.



Odunpazarı Belediyesi, Arıköy Projesini tamamladı. Konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hazırlanan Arıköy'de bir yıl boyunca usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. Arıköy'de verilecek eğitimler için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



"Herkesin memnun olacağı sosyal bir proje oldu"



Gerçekleştirilen kura çekimi öncesi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir konuşma yaparak, "Arıköy eğitimleri için epey fazla müracaat aldık. Bu yüzden eğitim alacak kişileri kura ile belirlemeye karar verdik. Bu işi Eskişehir Arı Yetiştiriciliği Birliği ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Arıköy'de hem teorik hem de pratik eğitimler verip vatandaşların Arıcılığı öğrenmesini istiyoruz. Benim temel amaçlarımdan birisi şu, insanlarımızın emekli olduktan sonra hatta çalışırken dahi evin bütçesine ek bir gelir sağlayacak ek bir meslek ek bir iş sağlama fırsatını oluşturalım. Sosyal belediyeciliğin temel görevlerinden birisi budur. Biz üretici belediyeciliği geliştirmek istiyoruz. Bu sayede Akpınar köyümüzü de tanıtmış olacağız. Karşılıklı herkesin memnun olacağı sosyal bir proje oldu" dedi.



Başkan Kurt'un konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine toplamda 508 kişi katıldı. İlk olarak engelli, gazi ve şehit yakınları için kura çekimi yapıldı. 34 kişinin başvurduğu kurada 20 asil ve 5 yedek talihli belirlendi. 2'nci kuraya ise toplamda 474 kişi başvurdu. Çekilen kura sonucu 200 asil 50 yedek talihli Arıköy'de eğitim almaya hak kazandı.



Odunpazarı Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim gerçekleştirilecek. Eğitimler 50 usta öğretici tarafından verilecek. Arıköy'de 1 yıl boyunca sürecek eğitimler, ekipler halinde ilerleyecek. Her usta-öğretici, kendisine verilecek olan 4 çırak-öğrenciyle bir ekip oluşturacak ve yıl boyunca aynı eğitimi uygulayacak. Her ekibe eğitimleri boyunca çalışma yapabilmesi için Arıköy içerisinde 40 metrekare bahçe, 4 metrekare kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Ekipler, yıl sonunda bu alanların temizliğini yaparak idareye teslim edecek. - ESKİŞEHİR

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