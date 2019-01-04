Arıköy Projesi Tamamlandı, Eğitimler Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi
tarafından, konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hazırlanan Arıköy Projesi'ni tamamladı. Arıköy'de bir yıl boyunca usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. Verilecek eğitimler için başvurular, 7 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayacak.
200 çırak öğrenci 1 yıl boyunca eğitim alacak
Odunpazarı Belediyesi tarafından Akpınar
Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim verilecek. Eğitimlere 200 çırak- öğrenci katılırken, Arıköy'de eğitim alacak bu çırak-öğrenciler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Eğitimlerde başarılı olan çırak-öğrenciler ise yılsonunda mezun olacak.
Engelli, şehit yakını ve gazilere 20 kişilik kontenjan
Arıköy'de engelli, şehit yakını ve gaziler için 20 kişilik ayrı bir kontenjan bulunuyor, bu vatandaşlar için de noter huzurunda ayrı bir kur'a çekilişi yapılacak. 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek olan Arıköy'de, eğitimler ekipler halinde ilerleyecek. Her usta-öğretici, kendisine verilecek olan 4 çırak-öğrenciyle bir ekip oluşturacak ve yıl boyunca aynı eğitimi uygulayacak. Her ekibe eğitimleri boyunca çalışma yapabilmesi için Arıköy içerisinde 40 metrekare bahçe, 4 metrekare kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Ekipler, yılsonunda bu alanların temizliğini yaparak idareye teslim edecek.
Arıköy'de eğitim almak isteyen vatandaşlar, 7 Ocak 2019 Pazartesi gününden itibaren Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İrtibat Bürosu'na ya da Halk Masası'na başvuruda bulunabilir. 'Şahsen' yapılması gereken başvurular için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 olarak belirtildi. Yetkililer, Arıköy ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, (0222) 234 01 80 ya da 213 30 30-2027 numaralı telefonları arayabileceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR