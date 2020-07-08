Arılar evin duvarına oğul verdi - Son Dakika

Arılar evin duvarına oğul verdi

Arılar evin duvarına oğul verdiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arılar 3 katlı bir binanın duvarına oğul verdi.

Arılar evin duvarına oğul verdi

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arılar 3 katlı bir binanın duvarına oğul verdi. İtfaiye ekiplerinin çuvala koyarak aldığı arılar, kovana konuldu.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bal arıları, 3 katlı bir evin en üst kat duvarına oğul verdi. Arıları gören mahalle sakinleri kısa süreli paniğin ardından, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir itfaiye görevlisi, özel kıyafetlerini giyerek, merdivenli araçla çıktığı duvardan arıları aldı. Çuvala konularak indirilen arılar daha sonra kovana yerleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

OĞUL VERME

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir. Oğul verme, normal şartlar altında ilkbahar mevsiminde görülür.

Çamlıca Mahallesi, İslahiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arılar evin duvarına oğul verdi - Son Dakika
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