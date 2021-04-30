Arılar hastanelik etti - Son Dakika

DÜZCE'de, kovanlarındaki petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğrayan Barış Birinci (52), tedaviye alındı.
Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde bahçesindeki kovanlarına bakan Barış Birinci, petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu Barış Birinci baygınlık geçirdi. Barış Birinci, yakınlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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