Arılar için pedal bastılar

Edirne
'de, "Arılar Varsa Yarınlar Var" projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Arıların doğa ve insan için önemini vurgulamak için gerçekleşen tur için çevreciler Mimar Sinan
Anıtı'ndan Kent Ormanı'na kadar pedal çevirdi.
TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıların önemi ve ekosisteme katkıları konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Arı dostu gönüllülerin arıların izinde pedal çevirdiğini belirten Çoğal, "Turumuza her yaştan gönüllüler katıldı. Amacımız arıların hayatımızdaki rolünü ve önemini güçlü şekilde vurgulamak." dedi.
Balın, arıların ve arıcıların yarınlarının korunması gerektiğini anlatan Çoğal, "Arılar küçük canlılar olabilir ancak dünyamız için katkıları çok büyüktür. TEMA Vakfı, Balparmak ve Milli Eğitim Bakanlığı arılar için bir araya gelerek 'Arılar Varsa Yarınlar Var' projesini başlattı. Proje kapsamında ilkokullarda verilecek eğitimlerle, çocuklara arıların doğa ve insan için öneminin, ekosisteme katkılarının anlatılması ve bu konuda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Yine bu proje çerçevesinde bisiklet turuyla bir bilinç oluşturmak istedik." diye konuştu.