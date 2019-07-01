Arılar mücadeleyi elden bırakmadı
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Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü altı sporcu, 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılım sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü altı sporcu, 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara Taha Akgül
Spor Salonunda yapılan Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasına katılım sağladı.
Türkiye'nin birçok yerinden gelen 2 bin 884 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü öğrencileri büyük mücadele verdi. Kulüp Başkanı Nurhan Arı, yaptığı açıklamada; Sporcularımız Yıldızlar'da ilk senesi olmasına rağmen üstün bir mücadele örneği gösterdiler, kendilerini tebrik ediyorum. Şampiyonanın yanı sıra sporcularımızla kültürel geziler yapıp kaliteli zaman geçirdik. Şampiyonaya katılmamızda desteklerini bizden esirgemeyen, Eskişehir
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