Son Dakika Haberleri: Arılar Ölmeyecek

Arılar Ölmeyecek

1 saat önce

Son yıllarda büyük arı ölümlerine neden olan zira ilaçlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı.

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Son yıllarda büyük arı ölümlerine neden olan zira ilaçlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Dünyanın en önemli bal üretim merkezlerinden birisi olan Türkiye'de bu yıl yaşanan arı ölümlerinin küresel iklim değişikliğinin yanı sıra, zirai ilaçlamalardan kaynaklandığı açıklanmış, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ilaçların kullanımını yasaklaması istenmişti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birilik Başkanı Ziya Şahin, arı ölümleri ile ilgili alanında uzman Üniversite hocalarına saha çalışması yaptırdıklarını, ortaya konulan raporları Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduklarını açıkladı. Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya duyarsız kalmadığını belirterek 21 Aralık Cuma günü arıların ölümüne neden olan zirai ilaçların kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Arılar ölmeyecek

Türkiye Merkez arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şahin, "Zirai ilaçlamalar Türkiye'deki arıcılığın kanayan yarasıydı. 3 yıldır bu konu üzerinde çalışıyorduk. Arıların ölümüne neden olan zirai ilaçlar geçmiş yıllarda yasaklanmıştı. Özellikle Trakya'daki Ayçiçeği ve Çukurova bölgesinde de Mısır ve pamuk ilaçlamalarında kullanılan zirai ilaçlar büyük arı ölümlerine neden oldu. Biz konunun uzmanı Üniversite hocalarımızı saha çalışması yaptırdık ve bunu raporları Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik. Gelinen noktada bu ilaçların yasaklanmasında başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bal kalitesi yükselecek"

Şahin, arıların ölümüne neden olan zirai ilaçların yasaklanması ile balın kalitesinin de artacağına dikkat çekerek, "Bu ilaçlar Avrupa Birliği ülkelerinde mahkeme kararı ile yasaklandı. Şimdi Türkiye'de de yasaklandı. Bu karar ile Türk arıcısı kazanacak, Türkiye kazanacak. Bu ilaçların balın kalitesine de çok büyük etkisi vardı. Ballarda ilaçlamalar nedeniyle Pestisit (ilaç kalıntısı) vardı. Artık bu kalıntılar bertaraf edilecek ve balın kalitesi de artacak" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:02 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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