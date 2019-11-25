Arılara bateri çalıp üretimi arttırdı

Çocukluk tutkusu balı, hem iç hem dış pazarda tüketicilere ulaştırıyor

Bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy enerjisini baldan alıp renkli bir hayat yaşıyor

İSTANBUL - Tutkunu olduğunu balı 20 yaşındaki girişimiyle mesleğe dönüştürdü, şimdi yurt içi ve yurt dışına üretim yapıyor. İstanbul'daki üretim ve depolama tesisinde bateri çalarak motivasyonunu sağlayan Ahmet Bağran Aksoy, gün içindeki enerjisini bal yiyerek elde ettiğini belirtti.

Çocukluk tutkusu balı, genç yaşta kurduğu marka ile üretmeye başladı. Türkiye'nin yüksek rakımlı yerlerinde üretim yaparak yerli balı, kurduğu marka ile tüketiciyle buluşturan Ahmet Bağran Aksoy, hayattaki enerjisini baldan alıyor. Bateri çalmaktan pilotluğa kadar bir çok hobiye sahip olan Aksoy, güne 150 gram bal yiyerek başladığını söyledi.

Mesleğe başlamasındaki en önemli nedeni, çocukluğundan beri bala olan düşkünlüğü olarak gösteren Aksoy, "5 yaşımdayken babam eve tenekeyle bal getirirdi, benim de burnum o tenekeden çıkmazdı. Oradan gelen alışkanlık 20 yaşımda 'benim yaşamım boyunca yapacağım en iyi şey arı ürünleri üretmek' diyerek profesyonel olarak üretime başladım. Kendi markamı kurdum. 1985 yılından beri butik bir markam var, Türkiye'den ayrı yurt dışına da ciddi kişilere ürün gönderen bir markamız var" dedi.

"Türkiye'de çok kaliteli bal üretimi yapılabiliyor"

Çam, çiçek ve kestane ballarını ürettiklerini anlatan Aksoy, "Türkiye coğrafi açıdan bal üretiminde oldukça avantajlı. Çok kaliteli ballar üretiliyor. Kaçkar Dağı yöreleri, Erzurum, Erzincan, Sivas, Toroslar'ın kuzeyi, yüksek yaylalarda ve Eylül ayıyla beraber sağım yaptıktan sonra kovanlarımızın bir bölümünü Ege Bölgesi'ne götürüyoruz. Ben buna 'arıları tatile çıkarmak' diyorum. Rakım olarak yüksek yerlerde ürettiğimiz balları hiçbir işlemden geçirmeden kendi özel mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 18 ton bal ürettik"

Geçen yıl 14 tonun üzerinde, bu sene de 18 ton bal ürettiklerini söyleyen Aksoy, " Bu balın 4'te biri yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt dışı satışlarımız son dönemde artmaya devam ediyor. ABD'ye, Avustralya ve dünyanın değişik ülkeleri bizim ballarımızı tüketmeye başladı" dedi.

"Karate, aikido yaparım, lisanslı pilotum"

Günde 150 gram yediği baldan enerjiyle birçok hobiye sahip olduğunu anlatan Aksoy, "Bundan balın etkisi çok yüksek. Bir insanı ayakta tutan enerjidir, bir insandan enerji yoksa onun yapacağı şeyler de kısıtlıdır. Herşey evden işe gitmekle işten de eve gelmekle olmuyor. Özellikle marka sahiplerinin değişik hobileri olmalı ki bu işlerine de yansısın. Ben bateri çalıyorum, siyah kemer karate hocasıyım, kahverengi kemer aikido yapıyorum. Lisanslı bir pilotum, bunun yanısıra bağlama da çalarım. Bütün bunları yapabilmem için bir enerjiye ihtiyacım var. Her güne 150 gram balla başlarım" diye konuştu.

"Güne 2 tatlı kaşığı bal yiyerek başlayın"

Ahmet Bağran Aksoy, son olarak bal ile ilgili tüketicilere şu mesajı verdi: "Balı sadece kahvaltı sofralarında kullanacağınız bir ürün olarak görmeyin. Balı hayatınızın merkezine koyun. Sabahları aç karnına 2 tatlı kaşığı bal yemeniz sizi akşama kadar enerjik tutacaktır. İşinizin haricinde bazı hobileri de yapmanıza yönlendirecektir.