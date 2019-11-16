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Arılara meydan okudu

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan Abdülkadir Yirmibeşoğlu, arılara adeta meydan okudu.

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Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan Abdülkadir Yirmibeşoğlu, arılara adeta meydan okudu. Balcı Abdülkadir Yirmibeşoğlu, arıların insanlara hangi saatte saldırmayacağını da keşfetti.


İstanbul'da yaklaşık 25 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle Fatsa ilçesine dönen 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, anne ve babasının da desteğiyle birkaç kovan alarak bal üretimine başladı. Evinin bahçesinde organik kestane bal üretimi gerçekleştiren ve bugün 300 kovana sahip olan Yirmibeşoğlu, her sezon 2-2,5 ton bal hasadı gerçekleştiriyor. Sosyal medyadan bal satışı da gerçekleştiren Yirmibeşoğlu, bal üretimine başladığı bu süre içerisinde arılarla iyi bir dostluk oluşturdu. Arıların dilinden anlayan ve onlarla iyi bir bağ kuran Yirmibeşoğlu, arıların insanları hangi saatte saldırmayacağını da kanıtladı.


Balcı Abdülkadir Yirmibeşoğlu, herhangi bir korunma kıyafeti giymeden günlük elbiseleriyle yüzlerce arının bulunduğu peteği eline alarak arılara meydan okudu. Yirmibeşoğlu, "Saat 12.00 ile 15.00 arasında arılar insanlara saldırmaz. Arılar bu saatlerde bal aramaya çıkar. Bir de yağmurlu havalarda peteğinde olur, kimseye saldırmaz. Çalışan arılar hiç kimseye saldırmaz" dedi. - ORDU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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