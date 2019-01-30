Son Dakika Haberleri: Arıları izleyen Türk bilim insanı, yapay zekada çığır açtı

Arıları izleyen Türk bilim insanı, yapay zekada çığır açtı

1 saat önce

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Karaboğa'nın "Yapay Arı Koloni Yaklaşımı" dünyada farklı alanlarda problemlerin çözümü için kullanılıyor.

Arıları izleyen Türk bilim insanı, yapay zekada çığır açtı, System.String[]
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Karaboğa'nın "Yapay Arı Koloni Yaklaşımı" dünyada farklı alanlarda problemlerin çözümü için kullanılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:44 

Bilgisayar, Erciyes Üniversitesi, Ekonomi
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