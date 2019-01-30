Arıları izleyen Türk bilim insanı, yapay zekada çığır açtı
1 saat önce
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Karaboğa'nın "Yapay Arı Koloni Yaklaşımı" dünyada farklı alanlarda problemlerin çözümü için kullanılıyor.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Karaboğa'nın "Yapay Arı Koloni Yaklaşımı" dünyada farklı alanlarda problemlerin çözümü için kullanılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:44
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