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ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU - Son Dakika

ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU

31.05.2021 11:18

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arı sayısındaki azalmaya bağlı olarak yaşanan yetersiz polinasyon (tozlaşma) nedeniyle dünya genelinde elma, kiraz ve yaban mersini üretiminin azaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arı sayısındaki azalmaya bağlı olarak yaşanan yetersiz polinasyon (tozlaşma) nedeniyle dünya genelinde elma, kiraz ve yaban mersini üretiminin azaldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, "Dünya üzerindeki 250 bin bitki türünün tamamına yakınında polinasyon böceklerinin etkinliğini biliyoruz ve bu böceklerin olmaması ya da çalışamaması durumunda ise birçok bitkinin meyve ya da tohum üretemeyeceği gerçeği ortadadır" dedi.

ARILARIN KÜRESEL BİYOÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMADA ROLÜ BÜYÜK

Arıların bu düzende etkinliğinin çok büyük olduğunu söyleyen Kapıkıran, "Arılar aynı zamanda küresel biyoçeşitliliği sağlama açısından da büyük rol oynuyor. Polinasyonun yüzde 80'inden fazlasını arılar yapıyor" ifadelerini kullandı.

İklim krizinin arıların standart faaliyetlerinde değişikliğe neden olduğunu dile getiren Kapıkıran, "Dünyanın bütün tarımsal üretim bölgelerinde son 40 yılda çok fazla kimyasal ilaç kullanımının artmasına bağlı olarak ekosisteminin oluşumunu sağlayan böcekler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Kanada'da bir orman zararlısına yapılan ilaçlama sonucu arılar öldü. Bu ölümlere bağlı olarak da tarımsal verimlilik ile bitki çeşitliliği büyük zarar aldı" diye konuştu.

ELMA, KİRAZ VE YABAN MEVSİMİ REKOLTELERİ DÜŞTÜ

Uluslararası meyve ticaretinde büyük paya sahip olan elma, kiraz ve yaban mersininin hem veriminde hem kalitesinde düşüş yaşandığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, "Arıların kimyasal ilaç ile ilkim krizi sonucunda yok olması polinasyonda eksiklik meydana getirmeye başladı. İklim değişikliğine bağlı olarak arıların uyanışı ile bitkilerin çiçeklenme döneminin denk gelmemesi de bu eksilmede etkilidir. Ayrıca son birkaç yıldır görülen toplu arı koloni ölümleriyle birlikte elma, kiraz ve yaban mersini gibi meyvelerin rekoltelerinde de düşüşler başladı. Önlem alınmazsa zaman içerisinde bu meyvelerin hem çeşitliliği hem de üretim miktarları azalacaktır" ifadelerini kullandı.

AYÇİÇEĞİ, KANOLA, BUĞDAY VE TAHIL ÜRÜNLERİ DE RİSK ALTINDA

İnsanların asırlardır tükettiği en temel meyve türlerinin zaman içinde yok olabileceğini vurgulayan Kapıkıran, şu şekilde konuştu:

"İnsanları dünya genelinde yoğun olarak tükettiği 95 ile 100 arasında meyve ve sebze çeşidi vardır. Bunların tamamını polisnasyon sonucu var olur ve polinasyonun da yüzde 83'ünü arılar gerçekleştirir. Dünya genelinde kimyasal ilaç kullanılan tarım bölgelerinde arı popülasyonunda ciddi düşüşler yaşandı. Türkiye'de de yaşanan toplu arı ölümleri nedeniyle elma, kiraz ve yaban mersininin yanı sıra ayçiçeği, kanola, buğday ve tahıl ürünlerinde de ciddi rekolte düşüşleri görülmeye başlandı."

"NEHİRLERİN BİLE AKIŞI DEĞİŞİR"

Arının dünya üzerindeki popülasyonunun yüzde 40 civarında azaldığını söyleyen Murat Kapıkıran, "Arıların yok olması durumunda insanlığın kısa sürede beslenme kriziyle karşı karşıya kalacağı kaçınılmaz bir gerçek. Türkiye'de hem arıların hem de diğer polinasyon böceklerinin varlığı ve popülasyonları koruma altına alınmalı. Arıların yok olması nehirlerin akışını bile değiştirebiliyor" dedi.

ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU
ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU
ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU
ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU

Birleşmiş Milletler, Kimyasal, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARILARIN AZALMASI, ELMA, KİRAZ VE YABAN MERSİNİNİ VURDU - Son Dakika


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