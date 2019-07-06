Son Dakika Haberleri: Arıların soktuğu kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Arıların soktuğu kadın öldü

8 dakika önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, arıların soktuğu Zehra Aydın (69), yaşamını yitirdi.

Arıların soktuğu kadın öldü, System.String[]
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, arıların soktuğu Zehra Aydın (69), yaşamını yitirdi.
Kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde arı kovanları bulunan 3 çocuk annesi Zehra Aydın, dün saat 18.00 sıralarında arı saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu fenalaşan Aydın, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi. Zehra Aydın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Perşembe günü, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yaşar Gedikoğlu'nu da arıların soktuğu, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:05 Kaynak: DHA
Zehra Aydın, Sarıgöl, Manisa, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı! Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli Geliri olmayan engelli ve muhtaç vatandaşa devletten aylık 817 lira destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arıların soktuğu kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]