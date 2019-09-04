Son Dakika Haberleri: Arıların soktuğu kovan hırsızlığı şüphelisi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Arıların soktuğu kovan hırsızlığı şüphelisi öldü

1 saat önce

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği iddia edilen kovandaki arıların sokması sonucu rahatsızlanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arıların soktuğu kovan hırsızlığı şüphelisi öldü, System.String[]

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği iddia edilen kovandaki arıların sokması sonucu rahatsızlanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Eyyüp D. (28) ve iki arkadaşı, Yumurtalık ilçesi Keltepe Mahallesi'ndeki arazide bulunan arı kovanlarını çalmak istedi.

Kovanlardan birini yanlışlıkla deviren Eyyüp D'yi çok sayıda arı soktu. Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra rahatsızlandı.

Arkadaşları tarafından kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen Eyyüp D, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kovanların sahibi İbrahim Güvercin'in şikayetçi olması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yumurtalık, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:20:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arıların soktuğu kovan hırsızlığı şüphelisi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]