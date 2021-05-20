Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık - Son Dakika

Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık

20.05.2021 09:51
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar arılarını kır çiçekleriyle kaplı Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylasına taşımaya başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar arılarını kır çiçekleriyle kaplı Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylasına taşımaya başladı. Arılar yazı yaylalarda geçirecek ancak arıcıların bu yıl en büyük endişesi ise kuraklık. Arıcı Celal Çay, yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklık etkisinin oluşmadığını ancak beklenen yağışın düşmemesi halinde ciddi problemlerle karşılaşacaklarını söyledi. Çay, 20 Mayısın 'Dünya Arı Günü' olduğunu da hatırlatarak, "Arılarımıza sahip çıkalım" dedi.

Arılarını yaz ayını geçirecekleri kır çiçekleriyle kaplı Eğriçayır Yaylası'na taşıdıklarını, bir hafta önce getirdikleri ilk kovanlardaki arıların müthiş bir çalışma içinde olduğunu gördüklerini belirten arıcı Celal Çay, "Özellikle kovanlarda gördüğümüz bu beyaz petekler doğanın çok güzel olduğunu gösteriyor. Arılar bal toplamaya başlamış. Normalde şuanda Anadolu'da bir kuraklık var. Ama yaylamız 2 bin 500 metre yükseklikte olduğu için kurtarıyor. Yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklıktan tam olarak etkilenmiş değil. Ama önümüzdeki haftada bir yağış bekliyoruz. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Bu yağışlar olursa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"ARILAR HER AY AÇAN FARKLI ÇİÇEKLERDEN BAL TOPLUYOR"

Yaylalarında herhangi bir çiçek açan ağacın bulunmadığını arıların burada sadece aylara göre açan kır çiçeklerinden bal topladığını ifade eden Çay, "Rakımdan dolayı burada sadece kır çiçekleri açıyor, orman yok. Bu çiçekler balımıza ayrı bir lezzet veriyor. Bu lezzetle de dünyanın en iyi balı seçildi. Burada mayıs ayında bir çiçek açıyor, sonra onlar kapanıyor, haziran ayında başka bir çiçek topluluğu sonra temmuz ayında ve adeta bir çiçek senfonisi oluyor. Her ay her mevsim değişik çiçekler açıyor. Bu çiçeklerin de balımıza müthiş bir etkisi oluyor" diye konuştu.

"YAĞMUR YAĞMAZSA İŞİMİZ ZOR"

Kuraklık tehdidine de değinen Çay, "Anadolu'da bir kuraklık var. Biz de bir ümitle geldik buraya. İnşallah güzel bir sezon olur. Burası yüksek rakımlı olması sebebiyle biraz kurtarıyor gibi görünüyor. Önümüzdeki haftada bir yağmur yağacak görünüyor. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Yağmur olursa güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Yağmur yağmazsa işimiz zor gerçekten" dedi.

"ARILARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

20 Mayısın tüm dünyada 'Dünya Arı Günü' olarak kutlandığını da hatırlatan Çay, "Arılar olmadığı zaman bütün diğer gıdalarımızı da üretemiyoruz. Arılar sadece bal, polen, propolis üretmiyor. Aynı zamanda bütün gıdalarımızı elma, portakal, armut, buğday gibi gıdalarımızın da üretiminde yer alıyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler (BM) arının dünyamız için çok önemli bir hayvan olduğunun farkına vardı. Birkaç sene önce genel kurulda 20 Mayısın tüm dünyada 'Arı Günü' olarak kutlanmasına karar verdi. Ülkemizde de biz arıcılar olarak 20 Mayıs'ta her yıl arının önemini anlatıyoruz, çevremizdeki çocuklara yetişkinlere ve arılarımıza sahip çıkalım diyoruz" şeklinde konuştu.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık

Toros Dağları, Mersin, Mayıs, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
10:07
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi         
09:58
Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak         
09:29
Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın         
07:38
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 10:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement