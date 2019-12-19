Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), arılardan daha iyi verim alabilmek için 1700 adet lavanta ekti. Payar, arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli Aydın Payar, 28 yıl önce komşusundan esinlenerek arı yetiştiriciliğine başladı. Orman Bölge Müdürlüğünün köyde oluşturduğu, 250 hektarlık 'Bal Üretim Ormanı'nda 2 yıldır çalışmaları sürdüren Payar, zamanla kova sayısını 400'e çıkardı. Ürettiği bal ve arıları Türkiye'nin farklı noktalarına satan Payar, geçtiğimiz yıl gittiği Isparta'da arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak daha iyi verim verdiğini öğrendi. Payar, bunun üzerine aynı alanda bal üreten 4 kişi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne başvurarak, Isparta'dan 1700 adet lavanta getirtti. Payar, lavantaları kovanların konulacağı alanın çevresine ekti. Payar, yeni sezonda lavanta çiçeğinden faydalanarak arıların üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

'YENİ DÖNEM DAHA VERİMLİ OLACAK'