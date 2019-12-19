Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti - Son Dakika Ekonomi

Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti

6 saat önce

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), arılardan daha iyi verim alabilmek için 1700 adet lavanta ekti.

Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti, System.String[]

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), arılardan daha iyi verim alabilmek için 1700 adet lavanta ekti. Payar, arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli Aydın Payar, 28 yıl önce komşusundan esinlenerek arı yetiştiriciliğine başladı. Orman Bölge Müdürlüğünün köyde oluşturduğu, 250 hektarlık 'Bal Üretim Ormanı'nda 2 yıldır çalışmaları sürdüren Payar, zamanla kova sayısını 400'e çıkardı. Ürettiği bal ve arıları Türkiye'nin farklı noktalarına satan Payar, geçtiğimiz yıl gittiği Isparta'da arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak daha iyi verim verdiğini öğrendi. Payar, bunun üzerine aynı alanda bal üreten 4 kişi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne başvurarak, Isparta'dan 1700 adet lavanta getirtti. Payar, lavantaları kovanların konulacağı alanın çevresine ekti. Payar, yeni sezonda lavanta çiçeğinden faydalanarak arıların üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

'YENİ DÖNEM DAHA VERİMLİ OLACAK'

Payar, Orman Bölge Müdürlüğünün kendilerine bal üretimi için 250 hektarlık alanı tahsis ettiğini söyleyerek, "Arı kovanlarını bahar ve yaz aylarında bu alana bırakıyoruz. Kış aylarında ise mevsim şartları nedeniyle Antalya'ya götürüyoruz. Arılarımız çok güzel bal yapıyor. Geçen sene Isparta'ya ziyarete gitmiştik. Burada arıların lavanta bahçelerine ilgi göstermesi bizleri şaşırttı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, verimin daha iyi olduğunu tespit ettik. Lavantaların ekimine arkadaşlar ile başladık. Kış nedeniyle Antalya'da olan kovanları bahar ayında getireceğiz. Yeni dönemde inanıyoruz ki arılarımız bu alanda daha kaliteli ve daha verimli bir dönem geçirecek" dedi.


Yahşihan, Isparta, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
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Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti
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