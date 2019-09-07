Arılarının zehirlendiğini iddia etti

ARDAHAN - Ardahan Çıldır İlçesinde arıcılık yapan Ayhan Yılmaz'a ait arılara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zehirli ilaç verildiği iddia edildi.

İlçe merkezinde yaklaşık olarak 30 yıldır arıcılık yapan Ayhan Yılmaz sabah erken uyandığında arıların duvarları ve çeşitli yerleri sardığını ve kızgın olduğunu fark etti. İki bölüm şekilde olan arılarının yanına giden Yılmaz 100 arılık bölümde herhangi bir sorunla karşılaşmazken 50 kovanlık bölümdeki arıların bir kısmının öldüğünü diğer bir kısmının ise can çekiştiğini ve farklı yerlere saldırdığını fark etti. Kovanların kapaklarını açan Yılmaz bunca yıllık tecrübesine dayanarak arıların ilaçla zehirlendiğini fark etti. Üslük atılmış kovanlarda ölümlerin daha hızlı meydana geldiğini beyan eden Yılmaz, elli kovanın zarar gördüğünü olduğunu dile getirdi.

Her kovanla tek tek ilgilenen Yılmaz "Sabah uyandığımda arılarda bir gariplik fark ettim evimin girişinde toplanmıştı bir çoğu ve saldırgan bir hal almışlardı. Kovanlarımın yanına gittiğimde evimin hemen yanında olan kovan ve arılarda sorun görünmüyordu. 50 kovanlık bölüme gittiğimde arıların can çekiştiğini ve bir çoğunun öldüğünü fark ettim. Hemen kovanların kapaklarını açarak hava almalarını sağladım. Lakin büyük ölçüde arı telef oldu. Sorunun ne olduğunun araştırmak ölen arıları arıcık ve tarım il müdürlüğüne göndereceğim. Tecrübelerim bana zehir verildiğini gösteriyor, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış kimselerdir. Ne istediler hayvanlardan anlamıyorum, şuan can çekişmelerini gördükçe için sızlıyor" dedi