Arılı dölleme ile domates yetiştiriciliğinde Gaziantep'te bir ilk

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çiftçi Gaziantep'te ilk defa arılı dölleme yöntemi ile domates yetiştiriciliği yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı Yelliburun Mahallesinde 4 dönüm üzerine kurduğu serada Bombus arıları ile dölleme yöntemi ile oldukça verimli bir domates yetiştiriyor. Türkiye'nin sera yetiştiriciliği merkezi olan Antalya ve Mersin'den sonra Şanlıurfa bölgesinde yaygınlaşmış ve Gaziantep'te bir ilk olan seracılık sistemi ile domates yetiştiriciliğine geçilmiş oldu. Damlama sulama sistemi ile serasında İki çeşit domates yetiştiren evli ve iki çocuk babası Mamey Kılınç bu işi tam olarak 2 yıldan buyana yaptığını ve yılda iki defa ekim yaparak Ocak ve Haziran ayında olmak üzere iki defa verim aldığını belirtti.

Tamamen organik

Serasında Bombus arısı ile dölleme yaptıran ve hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadığını kullanıldığı takdirde arıların ölebileceğini söyleyen Kılınç yetiştirdiği domateslerin tamamen organik ve sağlıklı olduğunu, gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini belirtti.

Yetiştirilen domateslerin 700 gram ile 1 kilo arasında olduğunu söyleyen Kılınç yılda ortalama 100 ton domates aldığını ve bunları bölgede ilk olmasından dolayı iç piyasada satıldığını söyledi.

Seracılıın artmasını istiyor

Bu işe abisinin tavsiyesi üzerine başladığını belirten Mamey Kılınç çevremde görenler yapmak istiyor inşallah sayıları artar ve o kişilerde bu işi yapmaya başlarlar dedi.

Severek yapıyor

Bu işin zor oldukça emek istiyor ama zevkli bir iş ailemle beraber yapıyoruz oldukça sıcak bir ortamda yetiştiriyoruz arada bir dinlenmek ve hava almak için dışarıya bir hayma yaptım ama bu işi severek yapıyorum yapmak isteyene de tavsiye ederim dedi.