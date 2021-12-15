Bayburt'ta arıcılıkta yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine KUDAKA desteği - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Bayburt'ta modern ve yenilikçi arıcılık teknikleri kullanılarak bölgenin arıcılık alanında rekabet gücünün artırılmasına destek verdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Bayburt Üniversitesince uygulanacak "Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli Projesi"ne ilişkin Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, modern ve yenilikçi arıcılık teknikleri kullanılarak bölgenin arıcılık alanında rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Projenin hayata geçirilmesiyle kurulması planlanan üretim altyapısı ile arıcılıkta yenilikçi bir yöntem olan kovan konteynerleri üretilecek. Bu sayede kovan başı verimlilikte yüzde 50, arı koloni sayısında ise yüzde 20 artış sağlanacak. Bu yöntemin kullanılması ile arıcılık üretiminin çevresel faktörlerden etkilenme düzeyi ve arıcılığın çevreye etkisi minimum seviye indirilecek. Ayrıca proje çerçevesinde bölge halkına yönelik düzenlenecek eğitimler ile modern arıcılık teknikleri konusunda farkındalık oluşturularak üretimde verimlilik artırılacak."

İmza törenine, Türkmen ve Güven'in yanı sıra üniversite ve ajans yetkilileri de katıldı.