Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi

01.08.2022 09:35

Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı.

Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı.

Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan ve dünya ölçeğinde tehdit altında olan dikkuyrukların üreme alanı olan Arin Göl, göçmen kuşları misafir etmeye devam ediyor. Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen flamingolar, son yıllarda Arin Gölü'nde de yoğun bir şekilde konaklamaya başladı. Arin Gölü'ne renk katan flamingoları izlemeye gelen Mahkum Ergün, "Burası Arin Gölü. Burada 200 çeşit kuş bulunmaktadır. Bunlardan birisi de flamingodur. Bunlar İran'dan geliyorlar. Yaklaşık 4 ay burada kaldıktan sonra sıcak yerlere göç ediyorlar" dedi.

YORUMLAR
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Van Gölü ve çevresinin 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' ilan edilmesi sevindirdi Van Gölü ve çevresinin 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' ilan edilmesi sevindirdi
Kaynak: İHA

Adilcevaz, Arin Gölü, Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi - Son Dakika

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