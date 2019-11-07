Son Dakika Haberleri: Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım
Son Dakika Politika Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek, "Bu sigortayı attırmamak lazım. Yoksa birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider" dedi.

Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek, "Bu sigortayı attırmamak lazım. Yoksa birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider" dedi.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kültür merkezindeki toplantıda konuşan Arınç, siyasi geçmişini anlattı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin önemli hizmetler yaptığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

"Size AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olmazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum. Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız."

İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmediklerini siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istediklerini belirten Arınç, "Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir" diye konuştu.

Arınç, toplantının ardından kent merkezindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.


Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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