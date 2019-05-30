Son Dakika Haberleri: Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu
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Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu

13 dakika önce

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu.

Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu, System.String[]
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen kurula, eski TBMM Başkanı Arınç da üye olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:18 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Politika
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