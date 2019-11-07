Son Dakika Haberleri: Arınç, Iğdır Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı
Son Dakika Politika Arınç, Iğdır Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Arınç, Iğdır Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

7 saat önce

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.

Arınç, Iğdır Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı, System.String[]

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.


Konferansta dış politikaya değinen Bülent Arınç, "Dış politikadaki hedeflerimiz madem ki kendi çıkarlarımıza yönelik, bunları belli söz ve yazılı belgelerle de ifade etmek mümkün. Türkiye çok önemli bir coğrafi özelliğe ve çok önemli bir stratejik özelliğe sahip. Buna jeo strateji diye bilirsiniz. Konumumuzdan dolayı strateji, değer ve önemimiz artıyor" dedi.


Konferansın ardından Bülent Arınç, kütüphane açılışı için Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsüne, daha sonrada Ankara'ya gitmek için Havalimanına geçti. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Bülent Arınç, Iğdır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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