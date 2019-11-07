Son Dakika Haberleri: Arınç, Iğdır Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı
Son Dakika Güncel Arınç, Iğdır Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

Arınç, Iğdır Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.

Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, daire amirleri ve akademisyenlerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda üniversitenin tanıtımı yapıldı.

Burada katılımcılara seslenen Arınç, terör örgütü PKK'ya tepki gösterip Barış Pınarı Harekatı'nın önemine vurgu yaptı.

Arınç, söz konusu tören sonrası da üniversitenin yerleşkesindeki bir kütüphanenin açılışını yaptı.

Arınç, Iğdır Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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