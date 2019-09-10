Son Dakika Haberleri: Arınç'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarını daveti
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Arınç'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarını daveti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (7)

Arınç'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarını daveti

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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