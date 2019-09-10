Arınç'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarını daveti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (7)

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Fırat'ın doğusu ve ABD mutabakatı konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu