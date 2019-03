Arınç'tan Başkan Ergün'e Ziyaret

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, memleketi Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Başkan Ergün ziyaretinde Bülent Arınç'a hat sanatıyla işlenmiş çerçeve hediye etti, geride kalan 5 yıllık süreçte yapılan hizmetlerin ve önümüzdeki dönemde yapılacak hizmetlerin yer aldığı kitapçığı takdim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Mart Cumartesi günü Manisa'da olacağını ifade ederek, "Cumhuriyet Meydanı'nda tüm ilçe belediye başkanlarının katılımıyla miting yapılacak. Pazar günü de İzmir'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin katılacağı bir miting yapılacak. Yaptığımız yatırımları hayırlısıyla yarın açmış olacağız. Önce belediye ziyareti var, sonra miting alanına geçeceğiz. İsmine yaptırmış olduğumuz eski öğretmenevi, şimdi Devlet Bahçeli kavşağını gösterelim diyoruz. Sonra anemonda akşam yemeği yiyerek İzmir'e geçiş yapılacak" dedi.



Bülent Arınç, Başkan Ergün'ün başarılı bir dönem geçirdiğini ifade ederek, "Başarılı bir dönem geçirdiniz. İttifak olmasa kendi adayımız olsaydı ama şimdi rahatlıkla söyleyebilirim o zaman mücadele edecektik. İyi olan kazansın diyecektik. Bu ittifakın Türkiye'de bir faydası olacaksa ki mutlaka olacak Manisa bunun güzel örneklerinden biri olacak. Oyumuzu daha yükseltmemiz tekrar güzel insanların belediye başkanlıklarını kazanması Manisa Büyükşehiri düşünürsek başlanan hizmetlerin devamı belki yeni hizmetlerin gelmesi. Manisa yaklaşık 1 buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla ve büyükşehir olmasıyla hizmete ihtiyacı var. Ben o zaman ilçeleri dolaştığımda sizden sitayişle bahsediyorlar. Nikah dolayısıyla Demirci'ye gitmiştim. Nabız yokluyorum, büyükşehirden ve şahsınızdan isim olarak söylüyorlardı. Köprübaşı'na gidiyorum, Salihli'den gelen gidenlere soruyorum. İlçeler belki şehir merkezi kadar sizi tanıyorlar ve seviyorlardı, istiyorlardı. Demek ki hayır var bu işte" diye konuştu.



"Ergün'ün aday gösterilmesi bizleri de memnun etti"



Ergün'ün Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmesinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Arınç, "Son günler sandıklar açılana kadar işi sıkı tutmak ve mutlaka her oyun zayi olmamasını temin etmek lazım. AK Parti'nin ve MHP'nin beraberliği de hem matematik olarak hem de psikolojik olarak Manisa'da büyük üstünlük sağlayacak. Buna güveniyoruz. İlçelerimiz için de AK Partili adaylarla MHP'li belediye MHP'li adaylar ile devam ediyor. Belki bir iki isim değişikliği olmuş olabilir her partinin kendi içinde. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Manisa diğer seçim bölgelerine göre örnek bir başarıyla çıkacak. Diğer seçim bölgelerine göre diyorum çünkü Türkiye'nin genelini az çok takip ediyorum, biliyorum. Bu işlerden vazgeçmek, unutmak mümkün değil. Manisa inşallah örnek bir başarı kazanacak. Cumhurbaşkanımızın Manisa'ya tefrişleri oldu. Milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız çalışma yapıyordu. Şüphesiz Bahçeli'nin de yarın yapacağı büyük miting, vereceği mesajlar çok etkili olacaktır" dedi.



"İyi bir AK Parti'liysen genel başkanın verdiği karara uymak zorundasın"



Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu seçimde her iki partinin kendi oylarının sandığa gitmesi lazım. Bu AK Parti açısından bazı ilçelerde düşündürücü olabilir. Yani daha önce AK Parti'de bulunmuş birisinin bugün başka bir partide olması veya daha önce MHP'de siyaset yapmış birisinin bir başka partiden aday olması bunlar sonucu etkilemeyecektir. Buradan rahatlıkla ifade ediyorum ki bir AK Partiliye düşen görev, olduğu gibi sandığa gidip Cumhur İttifakı'na oy vermektir. Bunun lamı cimi yok. Bunun bir mazereti yok. İyi bir AK Partiliysen genel başkanın verdiği karara uymak zorundasın. 'Efendim içime sinmiyor bu karar', sindireceksin. Başka çaresi yok. Çünkü bu sana göre, bana göre değil, Ankara'da genelde bir faydayı düşünerek, yani hayırlı bir sonucu düşünerek yapılmış bir iştir. Burada kişiler çok önemli değil. Yukarıda bir ittifak yapıldıysa sadece Manisa'yı düşünerek yapılmadı. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde, oy oranları Türkiye genelini ilgilendiren büyük şehirlerde düşünülerek yapılmış bir ittifak. Bunun içinden Çankırı gibi büyük bir il de vardır, İstanbul gibi 20 milyonluk bir metropol de vardır. O yüzden şimdi 'bizden arkadaşımız da şimdi filan yerde' hiç bizi ilgilendirmez. Yapılan yanlışlıklardan dolayı biz onları kıracak, üzecek bir hareket yapmayız. Bunun bilinmesi lazım. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnsanlar gönüllerinden farklı şeyler geçirebilirler. Ama partilerini seviyorlarsa, partilerinin menfaatlerini gözetiyorlarsa, genel başkanlarını itimatları tamsa yapacakları tek iş, sandığa gidip Cumhur İttifakı'na oy kullanmaktır."



Başkan Ergün'ün anketlerde halkın beğenisinde yüksek bir orana sahip olduğunu belirten Arınç, "Bunu herkes söylemez, ben söylüyorum. Son güne kadar yapılan anketlerde Cengiz Ergün her zaman, işin kötüsü bizim de adayımız belli değildi AK Parti açısından. Halkın güveni ve yaptığı hizmetleri beğenme oranı çok yüksekteydi. O zaman 'nereden buldular getirdiler bu adamı' diyecek bir durum yok. Zaten vardı. İttifak olmasa dahi bir başka partiden aday olduğunda AK Parti'yi zorlardı. Dolayısıyla biz rahat olmalıyız. Çok şükür merkezdeki iki arkadaşımız da çok başarılıydı. Onların adaylıkları gerçekleşti. Ben diğer ilçeleri saymaya gerek bile duymuyorum. Beni Manisa'nın merkezi ve büyük çoğunluğu ilgilendiriyor. Biz burada rahatlıkla sandığa gideceğiz ve herkesi götüreceğiz. Bu seçimlerde oy kullanma oranı çok yüksek olması lazım. Bu bizim açımızdan da önemli ittifak olarak, karşı ittifaklar açısından da önemli. Baştan beri devam eden bir tren, sandıklara gitmeyecekler, bir küskünler oluştu, bir kararsızlar oluştu şeklindeydi. Genel başkanların bütün çabası herkesin konsolide yani kendi partisinin oylarını yüzde yüz kullanacak düzeye getirmek. Onları da anlayışla karşılamalıyız" şeklinde konuştu.



"Yumuşak bir dil kullanmalıyız"



Siyasette yumuşak bir dil kullanılmasını savunduğunu ifade eden Arınç, "Ben bütün bunları söylerken başkalarından farklı olarak şunu da söylemem lazım. Yumuşak bir dil kullanmalıyız. Herkesi kucaklamalıyız. Bizim herkesten oy almaya ihtiyacımız var. O yüzden ayrıştırıcı, karşıdaki dostlarımızı rencide edecek bir dil konuşmamalıyız. Bu herkes için geçerli. Çünkü siyasetin dili, siyaset diline uygun olmalı. Şiddetin diline uygun olmamalı. Bu sanıyorum büyük ölçüde adaylarımız tarafından yapılıyor. Cengiz Ergün, Ankara konuşan siyasetçilerimiz kadar sert ve keskin değil. Neden, çünkü Manisa'da kendi partisinden daha fazla oy alarak belediye başkanı oluyor. Bir CHP'li de, bir AK Parti'li de belki bir başka partili de geçtiğimiz iki dönemde oy verdi. Şu veya bu sebeplerle. İnşallah bunu devam ettirecek. Binali Yıldırım da aynı dili kullanıyor. Özhaseki de aynı dili kullanıyor. Kuşatıcı olmak mecburiyetindeyiz. Bunu sağlayabildiğimiz zaman yerelde Allah'ın izniyle başarmamak için bir sebep yok. Küskünler, kırıklar, herhangi sebeple karşı duruşta olanlar varsa gelsin. Oturalım konuşalım. Beraberce bu işleri, biz Manisa'yı beraberce yöneteceğiz" diye konuştu.



Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve partililer katıldı. - MANİSA

