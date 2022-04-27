Arınç'tan Nas'lı Adalet Vurgusu: "Adalet, Öncelikle Adil Yargılanma Hakkı Üzerine İnşa Edilmelidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Arınç'tan Nas'lı Adalet Vurgusu: "Adalet, Öncelikle Adil Yargılanma Hakkı Üzerine İnşa Edilmelidir"

27.04.2022 16:43
Arınç'tan Nas'lı Adalet Vurgusu: "Adalet, Öncelikle Adil Yargılanma Hakkı Üzerine İnşa Edilmelidir"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kuran-ı Kerim’den Maide ve Nahl surelerinden alıntı yaparak, “‘Adl’ sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir. Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir” dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kuran-ı Kerim'den Maide ve Nahl surelerinden alıntı yaparak, "'Adl' sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir. Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir" dedi.

Bülent Arınç, adil olmak ve adalet vurgusu ile sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gezi Parkı Davasında çıkan mahkumiyet kararlarının tartışıldığı bugün, Arınç'ın Kadir Gecesi mesajında "adalet" vurgusu yapması dikkat çekti.

Maide ve Nahl surelerinden alıntılar yapan Arınç'ın açıklaması şöyle:

"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide/8)

Bir başka Ayet-i Kerime'de ise şöyle zikrediliyor: 'Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.' (Nahl/90)

'Adl' sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.

Normatif hukuk kuralları da inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin."

YORUMLAR
500
Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı Diyarbakır'da Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı

Kuran-ı Kerim, Bülent Arınç, Adalet, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Arınç'tan Nas'lı Adalet Vurgusu: 'Adalet, Öncelikle Adil Yargılanma Hakkı Üzerine İnşa Edilmelidir' - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: Arınç'tan Nas'lı Adalet Vurgusu: "Adalet, Öncelikle Adil Yargılanma Hakkı Üzerine İnşa Edilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement