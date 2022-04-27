Arınç'tan Nas'lı Adalet Vurgusu: "Adalet, Öncelikle Adil Yargılanma Hakkı Üzerine İnşa Edilmelidir" - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kuran-ı Kerim'den Maide ve Nahl surelerinden alıntı yaparak, "'Adl' sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir. Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir" dedi.

Bülent Arınç, adil olmak ve adalet vurgusu ile sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gezi Parkı Davasında çıkan mahkumiyet kararlarının tartışıldığı bugün, Arınç'ın Kadir Gecesi mesajında "adalet" vurgusu yapması dikkat çekti.

Maide ve Nahl surelerinden alıntılar yapan Arınç'ın açıklaması şöyle:

"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide/8)

Bir başka Ayet-i Kerime'de ise şöyle zikrediliyor: 'Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.' (Nahl/90)

'Adl' sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.

Normatif hukuk kuralları da inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin."