Son Dakika Haberleri: Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

İşçi emeklisi Hasan Kolcu, bugün arkadaşlarıyla birlikte güvercin beslediği Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki barakaya girdi. Ancak bu sırada Kolcu'yu bal arısı soktu.

Fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Kolcu, yolda hayatını kaybetti.

1 çocuk babası Hasan Kolcu'nun arı sokmasına karşı alerjisi olduğu, 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Kolcu,Tarsus'ta toprağa verildi.


Tarsus, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:32 Kaynak: DHA
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