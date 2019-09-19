Arının soktuğu kadın öldü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, arının soktuğu kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, arının soktuğu kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandilli beldesinde 14 Eylül'de, evinin önünde oturduğu sırada yaban arısının soktuğu Cemile Erdoğan (74), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastaneden alınan yaşlı kadının cenazesi, Kandilli beldesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.
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