Arının soktuğu kadın öldü

Yakınları tarafından hastaneden alınan yaşlı kadının cenazesi, Kandilli beldesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandilli beldesinde 14 Eylül 'de, evinin önünde oturduğu sırada yaban arısının soktuğu Cemile Erdoğan (74), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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