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Arının soktuğu kadın öldü

22 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, arının soktuğu kadın hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, arının soktuğu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandilli beldesinde 14 Eylül'de, evinin önünde oturduğu sırada yaban arısının soktuğu Cemile Erdoğan (74), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan yaşlı kadının cenazesi, Kandilli beldesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.

Zonguldak, Kandilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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